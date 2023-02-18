Ціною тисяч життів та без значного успіху – Бен Воллес про спроби наступу РФ

НЕВДАЛИЙ НАСТУП

Попри побоювання щодо великої атаки зі сторони Росії, наразі її армія демонструє тактику «м’ясорубки» та «просувається, якщо взагалі просувається, на метри, а не кілометри».

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Про це у кулуарах Мюнхенської безпекової конференції виданню Financial Times повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

На думку британського урядовця, наразі немає жодних свідчень того, що РФ вдалось зосередити сили, які подібні до торішніх. А єдиний успіх Росії за останній час – серія пробних атак уздовж лінії фронту за участю мобілізованих, які призвели до дуже великих втрат.

Бен Воллес додав, що на Заході зараз «більш ніж будь-коли сповнені рішучості» допомогти Україні дати відсіч російським окупантам.

Щоправда, до поставок винищувачів ще далеко – наголосив міністр.

🔻15 лютого Бен Воллес заявляв, що 97% російської армії зараз в Україні — глава Міноборони Британії

🔻9 лютого він також попереджав, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі

🔻 31 січня видання Evening Standard повідомило, що в Британії вважають недоцільною передачу Україні винищувачів Typhoon і F-35.