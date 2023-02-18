Євросоюз повинен терміново збільшити виробництво боєприпасів — голова Єврокомісії

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін (ліворуч) і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розмовляють на Мюнхенській конференції з безпеки в Мюнхені, субота, 18 лютого 2023 р.

Під час Мюнхенської конференції з безпеки Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз має терміново прискорити та збільшити виборництво боєприпасів для України та власних запасів.

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Урсула фон дер Ляєн запропонувала блоку замовити боєприпаси за попередніми договорами, передає Reuters.

«Ми могли б подумати, наприклад, про попередні договори купівлі-продажу, що дасть оборонній промисловості можливість інвестувати в виробничі лінії вже зараз, щоб вони працювали більше та збільшували обсяги, які можуть постачати», — сказала голова Єврокомісії.

Вона наголосила, що Євросоюзу потрібно поповнити свої арсенали негайно, і чекати місяцями чи роками він не може.

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