Кулеба китайцям: ініціативи щодо миру мають ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ФРОНТ

Дмитро Кулеба на зустрічі з головним радником Сі Цзіньпіна Ван Ї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із головним радником Сі Цзіньпіна Ван Ї.

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«Мав нагоду обмінятися думками з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав. Я вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на ньому», – написав Кулеба.

I appreciate the opportunity to exchange views with State Councilor Wang Yi. We agree that the fundamental UN Charter principle of territorial integrity is sacred for both of our states. I reiterated that all initiatives aimed at restoring peace in Ukraine need to be based on it. pic.twitter.com/YfoXkNihyg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023

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