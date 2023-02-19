ДИПЛОМАТИЧНИЙ ФРОНТ

Кулеба китайцям: ініціативи щодо миру мають ґрунтуватися на принципі територіальної цілісності

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Дмитро Кулеба на зустрічі з головним радником Сі Цзіньпіна Ван Ї
Дмитро Кулеба на зустрічі з головним радником Сі Цзіньпіна Ван Ї © МЗС України
Автор тексту: Олеся Задирака

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із головним радником Сі Цзіньпіна Ван Ї.

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«Мав нагоду обмінятися думками з керівником Офісу закордонних справ ЦК КП Китаю Ван Ї. Ми погодилися, що фундаментальний принцип територіальної цілісності, закріплений у Статуті ООН, є священним для обох наших держав. Я вкотре наголосив, що всі ініціативи, спрямовані на відновлення миру в Україні, мають базуватися на ньому», – написав Кулеба.

 

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