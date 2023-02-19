Макрон: я хочу перемоги України, але я проти розгрому Росії

ЗАЯВА МАКРОНА

Французький президент вважає, що «жодна сторона не може виграти повністю». Він також думає, що європейці стануть головними жертвами нескінченного конфлікту, оскільки «в Україні зараз розігрується доля Заходу».

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Про це він розповів у інтерв’ю французьким виданням у літаку на шляху додому з Мюнхенської конференції з безпеки.

«Я хочу, щоб Росія зазнала поразки в Україні, і я хочу, щоб Україна змогла відстояти свою позицію, але я переконаний, що врешті-решт це не завершиться військовим шляхом. Я не вважаю, як дехто, що Росію слід повністю розгромити, напасти на її території. Ці спостерігачі хочуть перш за все розчавити Росію. Це ніколи не було і не буде позицією Франції», – сказав Макрон журналістам.

🔻17 лютого Макрон заявляв, що Захід намагався взаємодіяти з РФ, та Путін обрав війну та ескалацію. Тому наразі діалогу з РФ бути не може, зауважив президент Франції

🔻10 лютого стало відомо, що Макрон хоче позбавити Путіна найвищої нагороди Франції

🔻19 січня Макрон заявив, що Франція підтримує український народ, але діалог з Росією — необхідний

🔻3 грудня в інтерв'ю TF1 Еммануель Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для РФ. Цю заяву критикували у Польщі та країнах Балтії.