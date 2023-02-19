«Оплесків недостатньо»: Боррель закликає збільшити постачання озброєння Україні
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Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні та прискорити її постачання.
«Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Попереду ще багато чого. Ми повинні збільшити та прискорити нашу військову підтримку», — сказав Боррель.
Він також наголосив, що Зеленський та українці отримують багато оплесків, але недостатньо амуніції:
«Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших постачань озброєння», – вважає головний дипломат ЄС.
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