«Оплесків недостатньо»: Боррель закликає збільшити постачання озброєння Україні

ДИПЛОМАТИЧНИЙ ФРОНТ

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що Захід повинен надати більше військової допомоги Україні та прискорити її постачання.

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«Потрібно зробити набагато більше і набагато швидше. Попереду ще багато чого. Ми повинні збільшити та прискорити нашу військову підтримку», — сказав Боррель.

Він також наголосив, що Зеленський та українці отримують багато оплесків, але недостатньо амуніції:

«Це парадокс. Вони потребують меншої кількості оплесків і більших постачань озброєння», – вважає головний дипломат ЄС.

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