Повітряні кулі можуть бути новою тактикою Росії — розвідка Британії

ЗВІТ БРИТАНСЬКОЇ РОЗВІДКИ

Російські війська можуть використовувати повітряні кулі для отримання інформації про українські системи протиповітряної оборони та для того, аби змусити українців витрачати цінні запаси ракет «земля-повітря» та боєприпаси.

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Про це йдеться у звіті британської розвідки, опублікованому у твітері.

Зазначається, що 15 лютого 2023 року Збройні сили України зафіксували над Києвом кілька повітряних куль із підвішеними під ними радіолокаційними відбивачами. За офіційними данними, шонайменше шість із них вдалося сбити.

Раніше, 12 лютого 2023 року, ВПС України повідомили про спостереження повітряних куль у східній частині Дніпропетровської області.

14 лютого 2023 року через виявлення об’єкта «у формі повітряної кулі» було закрито повітряний простір Молдови упродовж кількох годин. Є реальна ймовірність, що це була російська повітряна куля, яка вилетіла з повітряного простору України.

(1/4) On 15 February 2023 Ukrainian armed forces spotted several balloons with radar reflectors suspended beneath them over Kyiv. Ukrainian officials reported that they shot down at least six of these. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 19, 2023

🔻17 лютого британська розвідка повідомляла, що втрати РФ на війні можуть сягати 200 тисяч осіб.

🔻 16 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія збільшила кількість бойових вильотів за останній тиждень.

🔻15 лютого британська розвідка повідомляла, що оборонпром Росії критично послаблений і не відповідає нагальним потребам РФ.