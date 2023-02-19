Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні у вівторок прибуде до Києва

ВІДВІДАЄ ЗЕЛЕНСЬКОГО

Перед зустріччю з Зеленським очільниця італійського уряду планує візит до Польщі, де зустрінеться з колегою Матеушем Моравецьким.

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Про це повідомляє видання Il Fatto Quotidiano.

Під час свого візиту до Києва Мелоні планує оголосити про новий пакет військової допомоги від Італії. Очікується, зокрема, заява про надання спільно з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.

Водночас вже відомо, що у цьому пакеті не буде танків. Також, за даними видання, Мелоні не планує обговорювати можливість постачання Україні винищувачів F-16.

🔻15 лютого уряд Італії схвалив шостий пакет допомоги Україні

🔻3 лютого стало відомо, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «МАМБА»

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні

🔻 22 січня повідомлялося, що Італія та Франція завершують підготовку системи ППО SAMP-T для відправлення в Україну

🔻13 січня Мелоні заявила, що Україна отримає зенітний ракетний комплекс SAMP-T від Італії