«Російський кріт»: у Німеччині затримали шпигуна

РОСІЙСЬКИЙ ШПИГУН

Російським шпигуном виявився одним з керівників розвідувальної служби ФРН. Він мав доступ до критично важливої інформації щодо військової допомоги для України. За «злив» цих даних Росії він отримав 400 тис. євро.

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Про це повідомляє видання The New York Times.

Затриманий керував підрозділом, який відповідає за кібербезпеку і спостереження за електронними комунікаціями.

За інформацією видання, він міг знати про пересування військової техніки, яку передали Україні. Також він мав доступ до звітів розвідувальних служб країн-союзників.

«Німецькі офіційні особи та союзники стурбовані тим, наскільки глибокою виявилась ця проблема», – пише видання.

🔻26 січня Правоохоронці заарештували громадянина Німеччини Артура Е. в межах розслідування щодо можливої передачі спецслужбам РФ секретної інформації

🔻 22 грудня у Берліні заарештували Карстена Л. Його підозрюють у держзраді та передачі секретної інформації Росії.