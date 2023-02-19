Росіяни обстрілюють село Бургунка на Херсонщині: є загиблі та поранені

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Зокрема, серед поранених 8-річний хлопчик. Ще один снаряд травмував 13-річного підлітка та вбив його родину – батьків та дядька.

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Станом на 13:06 вже відомо про 8 постраждалих, з яких 3 – це діти:

Раніше повідомлялось про двох постраждалих дітей та трьох вбитих дорослих:

🔻18 лютого стало відомо, що росіяни вбили ще 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі

🔻У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Під російський вогонь потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. У Запорізькій області надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів

🔻16 лютого два ракетних удари було завдано по Вовчанську на Харківщині — ОВА

🔻Також 16 лютого РФ атакувала Дніпропетровщину: 1 загибла, 7 поранених

🔻 15 лютого війська РФ обстріляли Покровськ на Донеччині

🔻 15 лютого російська армія обстріляла Донеччину та Херсонщину: є загиблі та поранені

🔻14 лютого армія РФ обстріляла Донеччину, постраждав цивільний