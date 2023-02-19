Росіяни обстріляли Харківщину: четверо людей отримали поранення

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Сьогодні 19 лютого біля 16:30, під обстрілом росіян опинилися приватні будинки села Липці Харківського району. Поранення отримали 2 жінки 50 та 32 років. Вони госпіталізовані та отримують усю необхідну медичну допомогу.

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Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району осколкові поранення отримала жінка 45 років. У Кругляківці Куп'янського району внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний цивільний чоловік.

Крім того, внаслідок сьогоднішніх обстрілів Куп'янська пошкоджені будівлі цивільного підприємства, АЗС, гаражі, сталися пожежі. У смт Дворічна Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини, заклад охорони здоров'я, приватні гаражі та автомобілі.

🔻19 лютого росіяни обстріляли село Бургунка на Херсонщині.

🔻18 лютого стало відомо, що росіяни вбили ще 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі

🔻У ніч проти 17 лютого росіяни 76 разів атакували Херсонщину. Під російський вогонь потрапили райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. У Запорізькій області надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів