Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни — генпрокурор

РОСІЙСЬКИЙ ТЕРОР

Офіцер поліції стоїть біля тіл в Бучі, Україна, 5 квітня 2022 року.

У Мюнхені генеральний прокурор України Андрій Костін зустрівся з депутаткою парламенту Великобританії Алісією Кернс.

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Під час зустрічі Андрій Костін із Алісією Кернс обговорили численні міжнародні злочини, вчиненені російською армією в Україні. В тому числі сексуальне насильство.

«Росія використовує сексуальне насильство як зброю війни — ми фіксуємо такі випадки скрізь, де перебували військові РФ» — наголосив Андрій Костін в своєму телеграм-каналі.

Також під час зустрічі генпрокурор із депутаткою парламенту Великобританії обговорювали шляхи притягнення злочинців до відповідальності та відшкодування збитків за рахунок держави-агресора.

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