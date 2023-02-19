Росія заховала свою авіацію від ударів ЗСУ — розвідка

ІНФОРМАЦІЯ РОЗВІДКИ

Російські війська можуть використовувати авіацію для підтримки своїх наземних сил на сході України.

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Бойова авіація Росії розміщена в основному на території РФ, щонайменше за 200 км від українського кордону, поза досяжністю вогню українських сил, про це повідомляє сайт ГУР МО України, з покликанням на представника воєнної розвідки України Андрія Юсова.

«Ці сили в першу чергу можуть бути використані на Донбасі. Наступ Росії на сході триває, і це реалізація плану Путіна щодо захоплення до кінця березня територій Донецької та Луганської областей», — сказав Андрій Юсов.

Проте представник ГУР прогнозує, що спроба Москви завоювати східні регіони України зазнає невдачі — з літаками чи без них.

«Росії не вдасться реалізувати цей план. Щоб захистити Україну, нам потрібно посилити не лише нашу ППО, а й авіацію, зокрема», — додав представник ГУР МО України.

🔻 18 лютого українська розвідка повідомляла, що найближчі три тижні загрози вторгнення з боку Білорусі немає.

🔻2 лютого Українська розвідка повідомляла, що Путін віддав наказ повністю захопити Луганщину та Донеччину до березня.

🔻1 лютого міністр оборони Олексій Резніков в ефірі французького каналу BFMTV заявив, що під річницю вторгнення Росія може почати наступ на двох напрямках