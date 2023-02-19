Росія може посилити ядерний шантаж, щоб зірвати візит Байдена до Європи – ГУР

ІНФОРМАЦІЯ РОЗВІДКИ

В Росії розпочинають масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи Президента США Джо Байдена.

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Такі дії, зокрема, можуть бути спробою завадити візиту Джо Байдена до Європи, шляхом прямого ядерного шантажу, повідомляє українська розвідка.

Наразі за інформацією ГУР підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

В рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління ЗС РФ «Моноліт». Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил переведено у вищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід у район пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

Серед іншого, на авіаційній базі «тамбов» росіяни розгорнули допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

Нагадаємо, візит Президента США до Європи, заплановано на 20-22 лютого.

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