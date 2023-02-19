США уважно стежать, щоб Китай не надавав РФ військової допомоги – Блінкен

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ, яке може використовуватися у війні проти України, а також щоб Пекін не допомагав Росії ухилятися від санкцій.

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Ентоні Блінкен попередив високопоставленого китайського дипломата Ван І про наслідки, якщо Китай надасть матеріальну підтримку вторгненню Росії в Україну, заявивши, що Вашингтон стурбований тим, що Пекін розглядає постачання зброї до Москви, передає Reuters.

«Існують різні види смертоносної допомоги, яку вони принаймні планують надати, включаючи зброю», — сказав Блінкен, додавши, що незабаром Вашингтон опублікує більше деталей.

Росія та Китай підписали «безмежне» партнерство минулого лютого, незадовго до того, як російські війська вторглися в Україну. Їхні економічні зв’язки процвітали, оскільки зв’язки Москви із Заходом скоротилися.

Раніше, виступаючи на конференції, Ван І зробив заклик до діалогу та запропонував європейським країнам «спокійно подумати» про те, як покласти край війні. Він також додав, що є «деякі сили, які, здається, не хочуть успіху переговорів або швидкого закінчення війни», не уточнивши, кого саме він має на увазі.

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🔻18 лютого Віцепрезидентка США Камала Гарріс у своєму зверненні на Мюнхенській конференції з безпеки заявила, що Росія вчиняє злочини проти людства в Україні.