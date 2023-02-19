Топгенерал США: F-16 та ракети далекої дальності можуть допомогти Україні перемогти РФ

ЛІТАКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на закритій зустрічі з понад 10 сенаторами та членами Палати сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків.

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Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Як повідомили п’ятеро з присутніх на закритій зустрічі, Каволі поставили питання: чи допоможуть винищувачі F-16 у перемозі України над Росією. І він відповів «Так».

Питання F-16 було частиною ширшої дискусії щодо ведення війни та того, що Києву потрібно досягти успіху у своїх планах перейти в наступ. Каволі заявив, що Україні потрібні ракети більшої дальності, щоб дозволити її силам завдати удару по російських позиціях здалеку, піддаючи небезпеці штаби та задні лінії живлення.

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🔻17 лютого Кулеба заявляв, що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати Україні винищувачі

🔻16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги

🔻14 лютого ЗМІ писали, що США не виключають передачу або реекспорт винищувачів F-16 Україні

🔻Також 14 лютого у МЗС Німеччини казали, що Берлін наразі не розглядає надання Києву винищувачів

🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.