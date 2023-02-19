Україна отримає колісні танки AMX-10 RC до кінця наступного тижня
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Такий прогноз озвучив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Водночас він відмовився називати кількість техніки, яка приїде в Україну.
В інтерв’ю виданню Le Parisien він сказав:
«Навчання вже завершуються, танки будуть доставлені наприкінці наступного тижня», – повідомив міністр.
Говорячи про ймовірність постачання танків «Леклерк» французький урядовець вказав на труднощі в експортуванні цієї техніки. Він також наголосив, що «леопардова коаліція» вже створена та буде значно ефективнішою для України.
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🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».
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🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.