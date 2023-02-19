ЄС планує спільні закупівлі зброї для допомоги Україні

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Країни Європейського Союзу шукають можливості для свільної закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні.

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За даними агенції Reuters, в понеділок, 20 лютого, міністри закордонних справ ЄС на саміті в Брюсселі мають обговорити ідею спільної закупівлі 155-міліметрових артилерійських снарядів, які наразі потрібні українським військовим.

Чиновники та дипломати ЄС кажуть, що спільний підхід був би ефективнішим, ніж окремі замовлення держав-членів. За їх словами, більші замовлення також допоможуть промисловості інвестувати в додаткові потужності.

🔻18 лютого Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз має терміново прискорити та збільшити виборництво боєприпасів для України та власних запасів.

🔻Франція анонсувала швидкі постачання в Україну додаткових гаубиць «Цезар»