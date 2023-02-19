Ізраїль завдав удару по Дамаску: є жертви
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Ракетна атака відбулась цієї ночі. Сирійські ЗМІ повідомляють, що через удар щонайменше 5 осіб загинули, ще 15 – зазнали поранень. За попередніми даними, серед загиблих є цивільні.
Ізраїль відмовився від коментарів, передає Reuters.
Удар пошкодив кілька будівель у густонаселеному районі поблизу площі Омейяд у центрі Дамаска, де багатоповерхові будинки охорони розташовані в житлових районах.
«Це завдало шкоди кільком цивільним будинкам і завдало матеріальної шкоди низці районів Дамаска та його околиць», – йдеться в заяві сирійської армії.
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