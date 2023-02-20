Армія РФ обстріляла Херсонщину та Донеччину: є загиблі

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Російські війська продовжують наносити удари по мирним населеним пунктам.

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Внаслідок російських ударів, у смт Антонівка Херсонської області загинуло подружжя. Один із ворожих снарядів розірвався прямо поруч з ними. Чоловік та дружина загинули на місці, повідомили в Херсонській ОВА.

Чоловік був працівніком дитячої обласної клінічної лікарні.

У селі Іванопілля Костянтинівської громади, що на Донеччинв через російські удари загинула одна людина. Ще дві зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він також зазначив, що російські війська завдали артилерійських ударів по Торецьку, із реактивних систем залпового вогню Град обстріляли с. Новий Комар, били артилерією та ракетою по Авдіївці.

Від вогню знищені або пошкоджені житлові будинки, школа, Пункт незламності, автомобілі, магазини, кав'ярня та приміщення промислових підприємств.

«Вся Донецька область перебуває під постійними обстрілами. Бережіть себе — евакуюйтеся!», — звернувся Кириленко.

🔻Минулої доби внаслідок російських ударів на Херсонщині загинули 3 людини. 8 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. 2 загиблих на Донеччині. 2 поранених на Харківщині.

🔻 19 лютого росіяни обстріляли село Бургунка на Херсонщині.

🔻 18 лютого стало відомо, що росіяни вбили ще 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі.