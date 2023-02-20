Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $500 млн

Допомога союзників

Київ – Пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, ракети Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, зазначив президент США.

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Про новий пакет допомоги Джо Байден оголосив на брифінгу із Володимиром Зеленським у Києві.

«Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше ракет Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань», – сказав Байден.

Всього союзники мають надати Україні понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів, зазначив Байден на пресконференції.

Байден наголосив, що великим викликом для американської адміністрації стало створення міжнародної коаліції на підтримку України.

«Ми вибудували коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, по всьому світу, куди входять понад 50 країн», – додав він.

Війна в Україні стала найбільшим наземним збройним конфліктом у Європі за останні 75 років, зауважив президент США.

«Це найбільша наземна війна у Європі за три чверті століття. І ви в ній досягли успіху, всупереч усім очікуванням, крім ваших власних. І я впевнений, що ви й далі будете перемагати», – сказав президент США.

Володимир Зеленський на офіційному телеграм-каналі зауважив, що Україна наразі відчуває підтримку США.

«Україна відчуває підтримку Сполучених Штатів і особисто Президента Джозефа Байдена у ці нелегкі часи боротьби», — йдеться у дописі.

Президент США перебуває з неоголошеним візитом у Києві. Раніше повідомлялося, що Джо Байден має прибути до Польщі сьогодні ввечері.