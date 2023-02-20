Байден у Києві оголосить про поставки протитанкових систем та нові антиросійські санкції

Високий візит

Про це повідомляють на сайті Білого дому. Також президент США анонсує поставки боєприпасів та радарів.

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«У той час як світ готується відзначити річницю жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України», - йдеться у заяві.

За словами Байдена, він прибув до України для того, щоб обговорити з Володимиром Зеленським розширення військової підтримки України. Президент США анонсував нове постачання військової допомоги Києву, яка включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження. Також Джо Байден заявив, що США цього тижня мають намір оголосити про нові санкції проти російських чиновників та компаній, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії.

«Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. І я поділюся, що пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт і компаній», — йдеться на сайті.

«Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Польщі, щоб зустрітися з президентом Дудою та лідерами країн-союзників [НАТО] на Східному фланзі. І також виступити з тезами про те, як Сполучені Штати продовжуватимуть об'єднувати світ на підтримку народу України та прав та гідностей людини, згідно зі Статутом ООН, який об'єднує нас у всьому світі», — додав президент США.