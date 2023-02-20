Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом – Politico

нова фаза війни

Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом

Адміністрація Байдена терміново вимагає від адміністрації президента Володимира Зеленського закріпити свої досягнення і, можливо, завдати власного контрудару.

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Про це повідомляє видання Politico.

На думку американських високопосадовців, незабаром оборона України перейде до критичної фази, так як Росія планує наступ.

«Білий дім також сказав команді Зеленського, за словами кількох офіційних осіб, готуватися до наступу зараз, оскільки зброя та допомога з Вашингтона та Європи йдуть вільно, побоюючись, що підтримка з боку європейських сусідів України може бути обмеженою», – пише видання.

Як зазначається в повідомленні, Джо Байден зустрінеться з Анджеєм Дудою та лідерами НАТО в Польщі. Очікується, що президент США наголосить на необхідності Заходу тримати курс на Україну.

«Росія все ще контролює майже 20 відсотків території України, і конфлікт дійшов до жорстокої війни на виснаження», – пише Politico.

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🔻 17 лютого Володимир Зеленський заявив, що новий наступ РФ уже розпочався.

🔻 16 лютого аналітики ISW повідомили, що українська армія зможе почати широкомасштабні контрнаступальні операції впродовж наступних кількох місяців, якщо Захід надасть озброєння.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 14 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках у трьох областях.