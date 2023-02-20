Вашингтон планує ввести нові санкції проти РФ – Bloomberg

ізоляція рф

Обмеження будуть спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів, фінансових установ та кількох осіб.

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Про це повідомляє Bloomberg з покликанням на анонімні джерела.

Очікується також, що США та їх союзники зосередять свою увагу на запобіганні ухилення від санкцій і обходу введених обмежень. Також Вашингтон сфокусується на питанні переривання підтримки, яку Росія отримує від третіх країн.

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🔻 16 лютого агентство Reuters повідомило, що ЄС готується запровадити нові санкції проти Росії до річниці війни.

🔻 8 лютого Велика Британія ввела нові санкції проти військових підприємств РФ та фінансових мереж Путіна.

🔻 1 лютого США запровадили нові санкції проти 22 фізосіб та компаній.

🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.