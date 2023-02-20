Візит Байдена планувався на кордоні або у Львові. Але він наполіг на Києві — ЗМІ

БАЙДЕН В УКРАЇНІ

Високопосадовець Білого дому на умовах анонімності розповів, що Байден обрав для візиту саме столицю України. Не дивлячись навіть на занепокоєння через «непередбачуваність середовища та знижений рівень безпеки, необхідний для підтримки пересування президента».

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Президент США відкинув варіанти зустрічі на україно-польському кордоні, або у Львові, який вважається більш безпечним.

Про це пише Rolling Stone.

Зазначається, що Байден обрав Київ, який є символічним жестом рішучості України після того, як російські війська спробували та не змогли захопити столицю на початку війни минулого року.

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Як раніше повідомив The New York Times, Байден здійснив таємний візит до Києва, прибувши потягом від польського кордону.

Видання зазначає, що Байден залишив Вашингтон без попередження у суботу ввечері. Згідно з оприлюдненим розкладом, американський президент мав відлетіти до Варшави у тільки понеділок ввечері.

«Президент зробив американську підтримку України центральним аргументом своєї позиції щодо оновлення альянсу в Європі», — пише видання.

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🔻Це сьомий візит Байдена до Києва. Раніше він приїжджав до України на посаді віце-президента США.