Візит Байдена став найважливішим за всю історію українсько-американських відносин — Зеленський

Високий візит

У Білому домі повідомили, що наразі президент США поїхав з Києва.

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Візит президента США до Києва тривав 6 годин: він прибув о 8 ранку, пише CNN. Разом із Володимиром Зеленським він відвідав Свято-Михайлівський монастир та поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за Україну.

Візит Джо Байдена до Києва © GLEB GARANICH / REUTERS

Цей візит був найважливішим за всю історію українсько-американських відносин, написав за результатами візиту президент України у телеграмі. Переговори у Києві були змістовними та важливими, наголосив Володимир Зеленський.

«А саме в цей період, коли наша держава бʼ ється за свою свободу і свободу для всіх європейців, для всіх людей вільного світу, – підкреслює, наскільки великих результатів ми вже досягли і наскільки історичних результатів ми можемо досягти – тільки разом з усім світом, з Україною, зі Сполученими Штатами, з усією Європою.

Сьогоднішні наші переговори з Джозефом Байденом були саме такими змістовними і важливими, як це вже стало традицією для відносин між нашими державами. Дякую особисто пану Президенту, усій його команді, Конгресу Сполучених Штатів та всім американцям за досягнуту потужність українсько-американської співпраці», — йдеться у дописі.

На Алеї сміливості в Києві відкрили табличку, присвячену Байдену. Про відкриття Володимир Зеленський повідомив на пресконференції.

«Сьогодні на Алеї сміливості ми відкриваємо табличку, присвячену президенту Байдену. Перший дзвінок уночі 24 лютого минулого року, наші переговори, постійна та незмінна увага до нашої боротьби. Увага до захисту української демократії та особливий внесок президента Байдена у зміцнення позицій свободи у світі», — заявив Зеленський.

Табличка, присвячена Байдену, на Алеї сміливості © УП

Напередодні повідомлялося, що Джо Байден у Києві оголосив про надання пакету допомоги Україні на $500 млн, до якого увійдуть, зокрема HIMARS.