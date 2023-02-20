Глава МЗС Фінляндії анонсував підготовку 13-го пакета військової допомоги Україні

Допомога союзників

Пекка Хаавісто також зазначив, що цього тижня у Гельсінкі можуть прийняти рішення щодо участі Фінляндії у танковій коаліції.

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Про це він заявив на брифінгу перед зустріччю Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, повідомляє Європейська правда.

Фінляндія надала Україні вже 12 пакетів військової допомоги на 6 млн євро,зауважив Пекка Хаавісто. Наразі ж готує 13-й.

«Ми також плануємо бути частиною екосистеми з танками «Леопард-2», рішення у Фінляндії дуже ймовірно будуть ухвалені цього тижня», — зазначив міністр закордонних справ Фінляндії.

Він зауважив, що наразі важливо продовжуватити підтримку України, та водночас не дати РФ обійти санкції. Також Пекка Хаавісто схвально висловився про ідею спільних європейських закупівель боєприпасів для України.

«Думаю ця ідея укладати спільні угоди щодо боєприпасів та нарощувати їхнє виробництво для підтримки України – це хороша ініціатива. На мою думку, Європі потрібно більше координації у питанні оборонпрому», — зазначив глава МЗС Фінляндії.

🔻 14 лютого повідомлялося, що Фінляндія також бере участь у «танковій коаліції».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».