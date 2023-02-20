Держсекретар США знаходиться з візитом у Туреччині

БАЙДЕН У КИЄВІ, БЛІНКЕН В АНКАРІ

Ентоні Блінкен і Мевлют Чавушоглу на спільний прес-конференції в Анкарі

Анкара – Блінкен відвідав Туреччину вперше за час свого перебування на посаді в адміністрації Байдена.

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Агенція «Anadolu» зазначає, що Ентоні Блінкен провів закриту зустріч з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

В Анкарі Ентоні Блінкен також зустрівся з очільником МЗС Мевлютом Чавушоглу. Держдеп США висловив підтримку Туреччині, яка зіштовхнулася з руйнівними землетрусами.

«Я поділяю смуток мільйонів американців у зв’язку з загибеллю мешканців Туреччини», — написав Блінкен у твіттері.

Met Foreign Minister @MevlutCavusoglu and expressed our commitment to continuing to assist Türkiye, a longstanding partner and @NATO Ally, in responding to the devastating earthquakes. I shared the sadness of millions of Americans on the loss of Turkish life. pic.twitter.com/q3a9in8tol — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 20, 2023

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Очільник турецького МЗС зазначив, що на спільній пресконференції з американським колегою було обговорено двосторонні та регіональні питання.

Ankara’yı ziyaret eden mevkidaşım Blinken’a ABD’nin #deprem sonrası destek ve dayanışması için teşekkür ettik. Görüşmelerimizde ikili ve bölgesel konuları da ele aldık.



Thanked @SecBlinken for #US support & solidarity after #earthquake. Discussed bilateral & regional issues.🇹🇷🇺🇸 pic.twitter.com/OTfvPkThyt — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 20, 2023

Як передає Anadolu, йшлося про завершення угоди про продаж винищувача F-16, що в Анкарі вважають вигідним кроком для обох країн. Блінкен зазначив, що «національним інтересом і інтересом безпеки» для адміністрації Байдена є як модернізація існуючих F-16, так і надання нових Туреччині.

Чавушоглу дорікнув США підтримкою терористів YPG/PKK у Сирії. На що держсекретар США зауважив, що Штати розуміють законні побоювання Туреччини щодо безпеки на її південному кордоні із Сирією.

«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати, щоб вирішити обидві ці проблеми. На даний момент, звичайно, ми обидва дуже зосереджені на гуманітарній допомозі народу Сирії, який, як і народ Туреччини, жахливо постраждав. від землетрусу, і ми працюємо разом, щоб максимізувати підтримку, яку вони можуть отримати», — сказав він.

Також Блінкен привітав роль Туреччини у наданні підтримки Україні.

«Ми стоїмо пліч-о-пліч у протистоянні спільним викликам безпеці», — зазначив він.

🔻У квітні 2021 року після придбання Туреччиною російських С-300, США виключили її з програми F-35.