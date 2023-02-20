Нове озброєння для ЗСУ та санкції проти тих, хто допомагає у війні РФ проти України — Джо Байден у Києві

ВИсокий візит

Владимир Зеленский опубликовал первое совместное фото в Киеве с президентом США Джо Байденом, который приехал с неожиданным визитом в Украину 20 февраля.

Київ – Президент США Байден заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів, передає Reuters. Володимир Зеленський повідомив, що вони з Байденом обговорили також далекобійну зброю.

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Джо Байден та Володимир Зеленський вшанували пам'ять загиблих захисників України на Михайлівській площі.

«Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит – це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців», — написав президент України на своєму телеграм-каналі.

Джо Байден повідомив про візит до столиці України напередодні річниці вторгнення у твітері.

«Я сьогодні в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України», – йдеться у дописі Джо Байдена у твітері.

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity. — President Biden (@POTUS) February 20, 2023

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що центр Києва перекритий. Також напередодні стало відомо, що сьогодні ввечері Джо Байден прибуде до Польщі.

Це сьомий візит Байдена до Києва. Раніше він приїжджав до України на посаді віце-президента США.

Останнім президентом США, який приїжджав до України, був Джордж Буш молодший. Його візит до Києва відбувся у 2008 році.