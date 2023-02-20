До Києва прибула ізраїльська парламентська делегація

візит в україну

Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський в твітері.

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«Члени Кнесету Юлій Едельштейн і Євген Корнійчук приїхали до Києва», – написав дипломат.

🔻 16 лютого глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва. Він відвідав Бучу та вшанував пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру.

🔻 Під час брифінгу з Дмитром Кулебою Елі Коен заявив, що Ізраїль передасть для медичної інфраструктури України понад $200 млн. Крім того, Ізраїль буде опікуватися питаннями охорони здоров’я та психологічної допомоги в Україні та допомагати із розробкою розумної системи раннього попередження щодо російських ракет та дронів.

🔻 16 лютого за участі Елі Коена посольство Ізраїлю в Україні відновило свою роботу.