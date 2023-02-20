Зеленський зустрівся з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою

ПІДТРИМКА УКРАЇНИ

Київ – Пані Георгієва високо оцінила діяльність усіх державних інституцій України, які продовжують роботу, не дивлячись на повномасштабну війну.

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«Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію», — зазначила директор-розпорядник МВФ, передає пресслужба Офісу Президента.

Крісталіна Георгієва також повідомила, що сьогодні вранці відвідала Ірпінь. Вона була вражена, що за такий короткий проміжок часу, соціальна інфраструктура та мережі міста були відновлені та знову функціонують.

Володимир Зеленський подякував пані Георгієвій за візит та таку необхідну підтримку України.

«Надзвичайно приємно, що ми перебуваємо у фокусі вашої уваги. Ваша підтримка створює для України можливість залишатися сильною. Це також зброя – зброя економічна, яка дає змогу нам, нашому суспільству, нашому бізнесу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, приходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ своєю діяльністю завжди дає правильні сигнали, тому дуже дякуємо за цей сигнал», — підкреслив очільник держави.

🔻27 січня стало відомо, що МВФ готує для Києва пакет допомоги на 16 млрд доларів. Міжнародний валютний фонд може затвердити нову програму фінансування уже в березні.