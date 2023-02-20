Зеленський та Байден у Києві обговорили фронт, енергетику, майбутню Генасамблею ООН

Високий візит

Про це розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван виданню The Guardian. Зокрема, йшлося про потреби України для здійснення контрнаступу та реалізацію формули миру, сказав Салліван.

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Президенти США та України торкнулися подій на фронті та можливостей для України досягнути успіхів на полі бою. Також говорили і про необхідну підтримку економіки, гуманітарні потреби та відновлення пошкодженої росіянами інфраструктури, повідомив радник президента США з національної безпеки, пише видання.

«Вони говорили про потреби України в енергетиці, інфраструктурі, економічній підтримці, гуманітарні потреби, а також про політичний бік справи, зокрема про майбутню сесію Генеральної Асамблеї ООН щодо України, а також про українську формулу миру та зусилля України, спрямовані на те, щоб заручитися міжнародною підтримкою справедливого, стійкого і тривалого миру, побудованого на принципах Статуту ООН, головними з яких є суверенітет і територіальна цілісність», — заявив Салліван.

На питання про те, чи говорили Байден і Зеленський про конкретні системи озброєнь та надання винищувачів F-16, Салліван відповів нечітко, зазначають у публікації.

«Я думаю, що обидва президенти виклали свої погляди на низку різних можливостей, які обговорювалися в пресі, як нещодавно, так і протягом кількох місяців, і я на цьому зупинюся», — сказав він.

Як раніше повідомив The New York Times, Байден здійснив таємний візит до Києва, прибувши потягом від польського кордону.

Видання зазначало, що Байден залишив Вашингтон без попередження у суботу ввечері. Згідно з оприлюдненим розкладом, американський президент мав відлетіти до Варшави у тільки сьогодні ввечері.

«Президент зробив американську підтримку України центральним аргументом своєї позиції щодо оновлення альянсу в Європі», — пише видання.

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🔻Це сьомий візит Байдена до Києва. Раніше він приїжджав до України на посаді віце-президента США.