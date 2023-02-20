ЗСУ зможуть розпочати контрнаступ після опанування західної техніки – Резніков

орієнтовні терміни

Підготовка танкових екіпажів може тривати до двох місяців.

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Про це міністр оборони України заявив в інтерв’ю Бабелю.

«Підготовка танкових екіпажів передбачає злагодженість підрозділів, по суті це штурмові задачі. Це забере якийсь час. Давайте брати реальні терміни – до двох місяців, коли механіки знатимуть як керувати, артилеристи – як стріляти, командири екіпажів – як давати завдання, а техніки – як обслуговувати», – зазначив глава оборонного відомства.

За словами Резнікова, Україні потрібно «налагодити систему швидкого відновлення техніки прямо на місці, середнього – десь території країни, а складного – за її межами».

Міністр оборони додав, що спочатку необхідно відбити наступ Росії, а вже потім розпочинати контрнаступальні операції.

«Це орієнтовні терміни. Мають бути сили та засоби реалізувати задум Генштабу. Друге – давайте не забувати про погодні умови. Наприклад, у лютому в росіян не спрацювала ставка на так званого "генерала мороза". Вони думали, що можна піти в наступ колісною технікою. Нам зіграло на руку, що ґрунт і болота так і не промерзли. І тут питання – якою буде весна. Зараз ми зосереджуємо зусилля на тому, що не маємо дати росіянам успішно піти в наступ», – зауважив Резніков.

Глава Міноборони наголосив, що наразі «неправильно» прогнозувати терміни.

«Як будемо готові, вирішимо, коли йдемо в контрнаступ», – сказав Резніков.

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🔻 19 лютого видання Politico повідомило, що Білий дім радить Україні не зволікати з контрнаступом.

🔻 17 лютого Володимир Зеленський заявив, що новий наступ РФ уже розпочався.

🔻 16 лютого аналітики ISW повідомили, що українська армія зможе почати широкомасштабні контрнаступальні операції впродовж наступних кількох місяців, якщо Захід надасть озброєння.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 14 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках у трьох областях.