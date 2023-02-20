Наступний «Рамштайн» може пройти у середині березня — Резніков

Рамштайн для України

Ймовірно, засідання проходитиме онлайн, сказав глава Міноборони на брифінгу.

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Засідання ж на річницю зустрічей міністрів оборони такого формату у квітні, найвірогідніше, пройде на самій американській базі «Рамштайн» у Німеччині, повідомив Резніков.

«Наступна дата, якщо я не помиляюся, це — середина березня. Але з високою ймовірністю вона буде онлайн. Я думаю, що річниця «Рамштайну», який почався в квітні торік, напевно і буде у Рамштайні, безпосередньо у військовій цій авіабазі. А у березні, я думаю, я буду мати нагоду підключатися з Києва», — поінформував глава Міноборони.

Відповідаючи на питання, коли він дізнався про візит президента США Джо Байдена до Києва, Резніков сказав, що нещодавно.

«Це все трималося реально у досить закритому режимі, тому для багатьох нас це теж стало сюрпризом. Я пакував валізи у Польщу, відверто кажучи», — зазначив він.

🔻 14 лютого за результатами попередньої зустрічі у форматі «Рамштайн» повідомлялося, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.