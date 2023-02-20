На півдні Туреччини стався новий землетрус

РУЙНІВНА СТИХІЯ

Вид з гелікоптеру на руйнування внаслідок землетрусу 6 лютого у провінції Хатай

Хатай – Як повідомив Європейський середземноморський сейсмологічний центр, підземний поштовх на глибині 2 кілометри, стався у провінції Хатай, що межує з Сирією.

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Це передає Aljazeera.

Магнітуда землетрусу склала 6,8 балів.

Свідки кажуть, що турецькі рятувальні групи бігали навколо після останнього землетрусу, перевіряючи, чи не постраждали люди.

«Я думала, що земля розколеться під моїми ногами», — сказала місцева мешканка Муна аль-Омар.

Землетрус стався в місті Дефне о 20:04 за місцевим часом і сильно відчувався в містах Антак'я та Адана, що за 200 км на північ. За інформацією турецького агентства з управління надзвичайними ситуаціями, через кілька хвилин у регіоні був другий землетрус магнітудою 5,8 бала, центр якого був у районі Самандаг.

Повідомляється, що у регіоні зафіксовані нові руйнування.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу 6 лютого, перевищила 46 тисяч осіб. Відомо про 41 020 жертв руйнівної стихії в Туреччині та 5 800 в сусідній Сирії.

🔻У Туреччині на 13 день після землетрусу врятували трьох людей.

🔻 15 лютого в Туреччині з-під завалів витягли 74-річну жінку. Джеміле Кекеч врятували на 227-ій годині після землетрусу і доставили до лікарні.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.