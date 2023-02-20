Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн

Допомога союзників

БМП Bradley готують до відправлення в Україну / Січень 2023 року

До нього увійшли, зокрема, БМП «Бредлі», радіолокаційні системи та додаткові боєприпаси для HIMARS.

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Згідно з переліком, у новому пакеті домопоги — артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів і мінометні снаряди калібру 120 міліметрів, а також додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, повідомляють у Білому домі.

Також у пакеті – чотири радіолокаційні системи, додаткові ПТРК «Джавелін» і підривні снаряди, близько 2000 протитанкових ракет, чотири бойові машини піхоти «Бредлі», дві тактичні машини, протипіхотні міни Claymore, прилади нічного бачення, засоби зв’язку, медичні засоби та запчастини для техніки.

Перед цим США оголосили пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів: до нього увійшли, зокрема, танки M1 «Абрамс». Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з лютого 2022 року перевищив 28 мільярдів доларів.

Про останню допомогу стало відомо на тлі сьогоднішнього візиту президента США Джо Байдена до Києва, що відбувся за кілька днів до річниці вторгнення Росії в Україну. У столиці України Байден зустрівся з Володимиром Зеленським і оголосив про новий пакет військової допомоги від США та додаткові антиросійські санкції.

🔻 Напередодні стало відомо, що Зеленський та Байден у Києві обговорили потреби фронту у найближчі місяці, а також енергетику та майбутню Генасамблею ООН.