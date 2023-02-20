Перша група українських рятувальників повернулася з Туреччини

ДОПОМОГА ТУРЕЧЧИНІ

Понад тиждень фахівці з ДСНС розшукували людей під завалами та ліквідовували наслідки землетрусів.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Не дивлячись на те, що Україна сама нині у полум’ї війни, ми готові надати потребуючим підтримку в біді. Бо сильні завжди допомагають та рятують. Слабкі ж здатні тільки нищити та вбивати», – написав очільник відомства в телеграмі.

🔻 14 лютого видання Aljazeera повідомило, що кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 40 тисяч осіб.

🔻 8 лютого голова ДСНС Сергій Крук повідомив, що Україна відправила 87 рятувальників до Туреччини.

🔻 7 лютого Ердоган оголосив надзвичайний стан у десяти провінціях, що постраждали від землетрусу.

🔻 Уранці 6 лютого поблизу турецько-сирійського кордону стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Його епіцентр знаходився у провінції Газіантеп на півдні Туреччини, але підземні поштовхи відчувалися у кількох країнах регіону, в тому числі Сирії та Лівані.