Північна Корея запустила ще дві ракети зі східного узбережжя

Ракетна загроза

Це вже другі ракетні випробування, проведені Пхеньяном протягом останніх 48 годин.

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Згідно з заявою Пхеньяна, ракети були запущені в рамках випробування пускової установки, пише Yonhap із посиланням на інформацію військових Південної Кореї.

Боєприпаси запустили із району Сукчхон у провінції Південний Пхьонан між 07:00 та 07:11 ранку. Ракети пролетіли близько 390 км та 340 км відповідно.

Приблизно через годину після запуску Північна Корея провела навчання з використанням РСЗВ. Артилерійський підрозділ армії зробив два постріли з 600-мм системи.

18 лютого Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала в море біля західного узбережжя Японії.

На день пізніше США провели спільні повітряні маневри окремо з Південною Кореєю та Японією.

Пхеньян називає ці маневри, які регулярно проводяться вже багато років, підготовкою вторгнення до КНДР.