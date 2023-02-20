Пісторіус проінспектував навчання українських військових на «Леопардах» та БМП «Мардер»

Навчання українських військових

Міністр оборони Німеччини відвідав армійський центр у Мюнстері. Тренування відбувається за графіком, повідомив глава Міноборони.

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Основна увага під час навчань приділяється практиці, зазначили у твітері Міноборони Німеччини.

«Тренування українських військовослужбовців у танковому училищі Сухопутних військ. Основна увага приділяється практиці. Солдати з України отримують необхідні навички на основному бойовому танку «Леопард-2A6» та бойовій машині піхоти «Мардер», — йдеться у дописі.

Тренування стартували 30 січня. Навчання українських танкістів у Німеччині відбувається за графіком, наголосив Пісторіус. Танки та БМП мають прибути в Україну наприкінці березня: до того часу і підготують бійців, цитує главу Міноборони видання Die Zeit.

🔻 17 лютого у Мюнхені канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, надіслати їх Україні.

🔻15 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони «Леопардів», щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно.

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».

🔻 7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».

🔻 Україна отримає до 140 західних танків, серед яких і «Леопард 2», у першій хвилі внесків. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 31 січня.