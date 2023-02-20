РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Дніпропетровщину

росія атакує мирне населення

Минулої доби російські війська 75 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. На Харківщині внаслідок атаки шість людей зазнали поранень. По Донеччині росіяни завдали 3 ракетних ударів.

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Херсонщина

Минулої доби російські війська 75 разів обстріляли населені пункти області. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОДА.

Херсон 9 разів потрапив під вогонь РФ. Снаряди поцілили в житлові будинки, йдеться в повідомленні.

Унаслідок російської агресії 3 людини загинули, 8 осіб зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Серед поранених троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка, повідомила пресслужба.

Донеччина

Минулої доби росіяни завдали 3 ракетних ударів по області. Унаслідок атаки у Краматорську пошкоджене промислове підприємство, у Ясногірці пошкоджень зазнали територія автосервісу та прилегла 3-поверхівка, у Клебан-Бику – територія колишньої шахти.

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Авдіївка зазнала 2 авіаракетних ударів, 2 артобстрілів, обстрілу з Градів та танкового обстрілу. Через обстріли загинула одна людина. У Мар’їнській громаді зруйнований 1 будинок, у Красногорівці 1 будинок пошкоджений, в Зоряному пошкоджень зазнав теж один будинок. У Курахівці пошкоджений 1 будинок.

2 загиблих на Горлівському напрямку – в Бахмуті та Богданівці Часовоярської громади.

В Костянтинівській громаді пошкоджений будинок в Костянтинівці і 3 будинки в Іванопіллі. У Соледарській громаді пошкоджені 2 будинки у Федорівці, у Торецькій громаді пошкоджені 4 будинки та 1 інфраструктурний об’єкт, зазначає Кириленко.

Харківщина

Під російський вогонь потрапив Куп'янський район. У селі Новоосинове зруйнований приватний житловий будинок. За попередніми даними, під завалами може знаходитися жінка.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Курилівці внаслідок обстрілу сільгоспідприємства сталася масштабна пожежа.

Уранці 20 лютого Росія обстріляла село Стрілеча Харківського району – двоє цивільних людей зазнали поранень.

Як йдеться в повідомленні, впродовж минулої доби російські війська обстріляли щонайменше 11 прикордонних населених пунктів Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

У Куп'янську обстрілами пошкоджені будівля медичного закладу, об'єкт цивільної промисловості, 9-поверховий багатоквартирний будинок, приватні будинки, гараж, господарчі споруди, пам'ятники на цвинтарі.

Внаслідок обстрілів у Дворічній Куп'янського району пошкоджені будівлі пожежно-рятувальної частини. Росія обстріляла два приватних будинки в селі Липці Харківського району. Поранень зазнали 50-річна та 32-річна жінки, пише Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району уламкових поранень зазнала жінка 45 років. Їй надали допомогу на місці. У Кругляківці Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранений 40-річний чоловік,зазначається в повідомленні.

🔻 19 лютого росіяни обстріляли село Бургунка на Херсонщині.

🔻 18 лютого стало відомо, що росіяни вбили ще 3 жителів Донеччини: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі.