РФ може влаштувати диверсію у Північному морі — розвідка Нідерландів

РОСІЙСЬКА ЗАГРОЗА

Росія спробувала скласти карту енергопостачання країни, щоб знати, де вийде зробити диверсію.

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Про це повідомив директор військової розвідки Нідерландів Ян Свілленс, передає MIVD.

Він також зазначив, що кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. Але цьому вдалося вчасно запобігти.

«Це дає зрозуміти, що загроза для Нідерландів набагато масштабніша, ніж здається на перший погляд», — підкреслив Свілленс.

За його словами, крім вітряних електростанцій, Росія також зацікавлена в картографуванні інтернет-кабелів і газопроводів.

Крім того, розвідка попереджає, що також можливий напад на інші стратегічні об’єкти, зокрема ті, які пов’язані з постачанням питної води.

Аби запобігти диверсіям, на цих вихідних Амстердам вислав з країни частину російських дипломатів. В уряді повідомили, що Росія знову намагається таємно влаштувати до Нідерландів дипломатами офіцерів розвідки.

🔻Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ. Це відбулосчя 17 лютого пі час візиту очвльника нідерландського уряду до Києва.