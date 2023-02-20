Сьогодні Байден прибуде до Польщі з офіційним візитом

Високий візит

Президент США вже вирушив до Європи. Джо Байден приїде до Варшави ввечері. Візит триватиме три дні. Він зустрінеться з президентом та прем’єром Польщі та лідерами країн Бухарестської дев’ятки.

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Ключова промова Джо Байдена під час візиту планується завтра о 17:30 за місцевим часом у садах королівського палацу.

Президент США подякує президенту Дуді і польському народу за 3,8 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги, яку вони надали Україні за останній рік, розповів посол США у Польщі виданню PAP.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив в ефірі телеканалу CBS, що обговорить із президентом США можливість збільшення присутності американських військ у Польщі і надання їм більш постійного характеру дислокації.

Джо Байден зустрінеться також з країнами Бухарестської дев’ятки.

Бухарестська дев’ятка — міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи. До дев’ятки входять Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія. Метою ініціативи є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

15 лютого польські ЗМІ повідомляли, що під час цієї поїздки Джо Байден може зустрітися у Польщі з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Володимир Зеленський від відповіді на це питання ухилився.