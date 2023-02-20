Танки «Мардер» надійдуть в Україну наприкінці березня — ЗМІ

ЗАХІДНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Таку інформацію підтвердив німецькій концерн Rheinmetall.

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Про це пише Handelsblatt.

Федеральний уряд оголосив, що передасть Україні загалом 40 бронетранспортерів. Зазначається, що 20 з них походять із запасів Бундесверу. Ще 20 буде поставлено Rheinmetall.

Крім того, за словами гендиректора Паппергера, у квітні-травні концерн планує створити лінію боєприпасів для зенітного танка «Гепард». Минулого тижня компанія Rheinmetall оголосила, що загалом буде випущено 300 000 патронів у двох версіях.

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🔻9 лютого у Rheinmetall повідомили, що планують передати Україні «Пантери».

🔻7 лютого стало відомо, що уряд Німеччини дав дозвіл промисловості на експорт в Україну танків «Леопард 1».

🔻29 січня стало відомо, що Rheinmetall хоче збільшити виробництво боєприпасів через попит в Україні.

🔻25 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц офіційно затвердив відправлення до України однієї танкової роти, яка складається з 14 «Леопардів 2». Він також дозволив іншим країнам реекспортувати німецькі танки.