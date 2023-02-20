Тиск на армію РФ зростає з наближенням річниці війни – британська розвідка

звіт британської розвідки

Солдати російської армії тренуються на військовому полігоні в окупованій Донецькій області, 31 січня 2023 року

Якщо новий наступ Росії не принесе результатів, то напруга серед російського керівництва вочевидь посилиться.

Реклама Читати продовження

Про це йдеться в щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Цілком ймовірно, що до річниці повномасштабного вторгнення Росія стверджуватиме про захоплення Бахмута, незалежно від реальної ситуації, зазначають аналітики.

Кількість постраждалих серед російських військових залишається високою, особливо під Бахмутом та Вугледаром.

Як йдеться в огляді, названі елітними 155-та бригада та 40-ва бригада морської піхоти зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, скоріш за все, є безрезультативними на полі бою.

У розвідці також додають, що Росія продовжує вести наступ на кількох напрямках на сході України – під Вугледаром, у районі Кремінної та під Бахмутом.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/WmgdSo26nd



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/nCbHIkxusO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 20, 2023

🔻 17 лютого Володимир Зеленський заявив, що новий наступ РФ уже розпочався.

🔻 16 лютого аналітики ISW повідомили, що українська армія зможе почати широкомасштабні контрнаступальні операції впродовж наступних кількох місяців, якщо Захід надасть озброєння.

🔻За результатами засідання контактної групи «Рамштайну» міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що союзники продовжать допомагати Україні, аби вирішити її найбільші потреби для весняного контрнаступу.

🔻 14 лютого в Генштабі повідомили, що росіяни ведуть наступ на п’яти напрямках у трьох областях.