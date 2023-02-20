Україна досягла успіху у війні всупереч усім прогнозам і надалі перемагатиме – Джо Байден у Києві

Високий візит

Київ – Путін вже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно, заявив президент США.

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Україна досягла успіху у війні всупереч усім прогнозам і перемагатиме надалі, сказав Джо Байден.

«Попереду важкі дні, тижні та роки. Мета Путіна – стерти Україну з карти, але він уже зазнає поразки, а Захід підтримуватиме Україну, скільки буде потрібно», — заявив Джо Байден під час пресконференції.

Українці допомогли світу осягнути значення демократії, підкреслив Джо Байден. А самовідданий захист ЗСУ своєї землі — приклад для багатьох, підкреслив президент Сполучених Штатів.

«Пригадайте той рік, всі думали, що кінець України. Рік потому Київ стоїть і Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять з вами, і світ стоїть з вами. Київ у моєму серці, я мушу сказати. Я приїжджав сюди шість разів як віце-президент, один раз як президент», — розповів Джо Байден.

Результати сьогоднішнього візиту матимуть відображення на полі бою, заявив Володимир Зеленський під час пресконференції з Байденом.

«Ми маємо зробити так, щоб 2023-й рік став роком перемоги», — наголосив президент України.