У Києві готують сюрприз, приїдуть головні партнери – МЗС

сюрприз від союзників

Візит союзників України анонсував заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі нацмарафону.

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«Нам важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві. Давайте почекаємо», – заявив держслужбовець.

Сьогодні, 20 лютого, Дмитро Кулеба повідомив, що скасував поїздку до Брюсселю на зустріч з європейськими міністрами закордонних справ, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.

I thank Estonia for proposing a joint direct procurement of arms and ammunition, which could start with the EU members providing 1 million 155mm rounds to Ukraine. Even though I can’t join today's FAC in person, we strongly endorse the initiative and urge to put it into action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 20, 2023

Як повідомляли українські ЗМІ, масштабне обмеження руху в Києві спричинило чутки про можливий візит до столиці когось із західних топпосадовців.

🔻 19 лютого видання Politico повідомило, що «помічники Байдена шукали способи переправити його через кордон таємно, але зрештою вирішили, що візит американського лідера в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість».