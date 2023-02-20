сюрприз від союзників

У Києві готують сюрприз, приїдуть головні партнери – МЗС

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Андрій Мельник, заступник міністра закордонних справ України
Андрій Мельник, заступник міністра закордонних справ України © Reuters
Автор тексту: Олександра Стара

Візит союзників України анонсував заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в ефірі нацмарафону.

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«Нам важливо, що напередодні річниці агресії ми відчуємо і побачимо не лише підтримку на словах, а й присутність наших важливих, головних партнерів у Києві. Давайте почекаємо», – заявив держслужбовець.

Сьогодні, 20 лютого, Дмитро Кулеба повідомив, що скасував поїздку до Брюсселю на зустріч з європейськими міністрами закордонних справ, яка мала відбутися перед засіданням Ради ЄС.

Як повідомляли українські ЗМІ, масштабне обмеження руху в Києві спричинило чутки про можливий візит до столиці когось із західних топпосадовців.

🔻 19 лютого видання Politico повідомило, що «помічники Байдена шукали способи переправити його через кордон таємно, але зрештою вирішили, що візит американського лідера в Україну буде занадто небезпечним, тому відкинули таку можливість».

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