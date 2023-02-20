У Молдові заявили, що Придністров’я має бути демілітаризовано. Кремль у відповідь став погрожувати

ПРОБЛЕМА ПРИДНІСТРОВ'Я

Новий прем’єр Молдови Дорін Речан підкреслив, що необхідно демілітаризувати лівий берег Дністра, де розташоване невизнане Придністров’я. За його словами зробити це треба «шляхом евакуації російських військ і демілітаризації корінного населення», після чого необхідна буде економічна та соціальна інтеграція громадян.

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Про це передає tv8.md.

Речан також зазначив, що Молдова не повинна ігнорувати той факт, що в країні існують «реальні загрози ескалації, а також військових або гібридних операцій».

«У Республіці Молдова ми маємо гібридну війну, де Москва намагається захопити демократичні процеси, європейський курс, і ми не можемо приховати за пальцями, що небезпеки не є реальними, що нам не потрібно зміцнювати наші можливості, щоб захищати нашу країну», — підкреслив він.

Прем’єр також зауважив, що нейтралітет не допоможе при нападі.

«Ми взяли на себе цей нейтралітет, ми внесли його в Конституцію, але російська армія все ще перебуває в Придністровському регіоні», — наголосив Дорін Речан.

У Кремлі, як завжди, з відповіддю на забарилися та пустилися погроз. Пєсков заявив, що відносини у РФ з Молдовою і так дуже напружені та сказав, що Кишинів «скочується в антиросійську істерію».

Молдові «порадили бути обережними» у питанні знаходження російського контингенту у невизнаному Придністров’ї.

🔻16 лютого новим прем'єром Молдови став Дорін Речан.

🔻 10 лютого прем'єрка Молдови Наталія Гаврилиця оголосила про відставку.

🔻 Ротації в уряді Молдови відбуваються на фоні намірів дестабілізувати країну з боку Росії. Про це повідомив Володимир Зеленський, а згодом підтвердили західні партнери та у самому Кишиневі.

🔻19 січня президентка Молдови Майя Санду під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі звернулася до країн-союзників з проханням допомогти посилити протиповітряну оборону її країни, оскільки РФ продовжує свої зусилля з дестабілізації Молдови.