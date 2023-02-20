У нас з Польщею однакове уявлення про Європу — прем’єр-міністерка Італії

ЗУСТРІЧ СОЮЗНИКІВ

Варшава – 20 лютого, Джорджа Мелоні відвідала Варшаву, де зустрілася із президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким. Завтра, 21 лютого, главу італійського уряду очікують з візитом у Києві. Натомість, у Варшаві завтра відбудеться офіційний візит президента США Джо Байдена, який сьогодні був у Києві.

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«Наші погляди дуже близькі щодо того, яким має бути ЄС як гравець на міжнародній арені», — сказала Мелоні після переговорів у Варшаві з Моравецьким.

Про це пише Associated Press.

Обидва політики зазначили, що займають однакову позицію щодо України. За словами Мелоні, на підтримку Риму можуть розраховувати, як Варшава, так і Київ.

«Ми хочемо, щоб Європа була політичним, а не бюрократичним гігантом, і ми працюємо над такою Європою», — підкреслила очільниця італійського уряду.

«Уряди Італії та Польщі разом постачають зброю, ми говорили про майбутні поставки Києву, щоб був мир і стабільність. Київ має боротися проти Росії за підтримки країн вільного світу, Італія та Польща говорять одним голосом, ми разом відчуваємо цю відповідальність, — цитує слова польського прем’єра видання Il Fatto Quotidiano.

Вчора Il Fatto Quotidiano повідомляло, що Джорджа Мелоні планувала відвідати Київ сьогодні, 21 лютого. Проте таємний візит Байдена до України змусив європейських політиків підкоригувати плани.

🔻Під час свого візиту до Києва Мелоні планує оголосити про новий пакет військової допомоги від Італії. Очікується, зокрема, заява про надання спільно з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.

🔻15 лютого уряд Італії схвалив шостий пакет допомоги Україні.

🔻3 лютого стало відомо, що Франція та Італія домовилися про постачання Україні системи ППО «МАМБА».

🔻 30 січня Франція підтвердила угоду з Італією про купівлю 700 ракет Aster. Вони підходять до систем протиповітряної оборони SAMP/T, які планують передати Україні.