УКРАЇНСЬКІ ВОЇНИ НА НАВЧАННЯХ

Чарльз III відвідав українських військових, що тренуються у Великій Британії

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Чаорльз III спілкується з українським військовослужбовцем
Чаорльз III спілкується з українським військовослужбовцем © EXPRESS
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Вільтшир – Українські захисники завершують п’ятитижневу базову бойову підготовку від британських і міжнародних партнерських сил.  

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Про це повідомляє Daily Mail. 

Британський монарх зустрівся з новобранцями у військовому таборі, який знаходиться в англійському графстві Вільтшир. 

У виданні зазначають, що король привітав чоловіків посмішкою, яка змінилася  співчутливим поглядом, коли почали обговорювати поточну ситуацію в Україні. 

Король Чарльз III з українським новобранцем
Король Чарльз III з українським новобранцем © Daily Mail
Український новобранець на навчаннях у Великій Британії
Український новобранець на навчаннях у Великій Британії © Getty Images

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🔻8 лютого президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії відвідав британську військову базу у Дорсеті, де проходять навчання українські танкісти.

🔻 6 лютого українські військові прибули у Велику Британію для навчання на САУ AS90.

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