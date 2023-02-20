Чарльз III відвідав українських військових, що тренуються у Великій Британії
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Вільтшир – Українські захисники завершують п’ятитижневу базову бойову підготовку від британських і міжнародних партнерських сил.
Про це повідомляє Daily Mail.
Британський монарх зустрівся з новобранцями у військовому таборі, який знаходиться в англійському графстві Вільтшир.
У виданні зазначають, що король привітав чоловіків посмішкою, яка змінилася співчутливим поглядом, коли почали обговорювати поточну ситуацію в Україні.
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🔻8 лютого президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Великої Британії відвідав британську військову базу у Дорсеті, де проходять навчання українські танкісти.
🔻 6 лютого українські військові прибули у Велику Британію для навчання на САУ AS90.