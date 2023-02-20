Японія оголосила про нову допомогу Україні на 5,5 млрд доларів

Допомога союзників

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда. Також він зауважив, що перші роковини війни РФ проти України 24 лютого буде відзначено проведенням онлайн-саміту країн G7 з участю Володимира Зеленського.

Реклама Читати продовження

Про новий пакет фінансової допомоги Фуміо Кісіда оголосив, виступаючи на глобальному форумі в Токіо.Фуміо Кісіда зауважив, що Україна все ще страждає від російського вторгнення. Тож її народу потрібна допомога, щоб відновити своє повсякденне життя та інфраструктуру, яка сильно постраждала від російських атак, цитує прем’єра Японії агентство Associated Press.

Японія приєдналася до антиросійських санкцій та надає гуманітарну й економічну підтримку Україні, йдеться у публікації.

Токіо також побоюється можливого зростання напруженості у Східній Азії: адже китайська армія все більше посилює активність навколо Тайваню, який Пекін вважає своєю територією, пише Associated Press.

🔻 16 лютого повідомлялося, що Японія запросить Україну на зустріч G7