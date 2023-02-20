ЄС вводить санкції проти 32 осіб та двох організацій в Ірані

ЧЕРЕЗ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Причиною додаткових обмежувальних заходів називають серйозні порушення прав людини, що спостерігалося під час придушення масових протестів по країні.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні Ради ЄС.

До санкційного списку потрапили міністр культури та ісламської орієнтації, міністр освіти Ірану, заступник командувача та речник Корпусу вартових ісламської революції, співзасновники Академії Равіна, члени парламенту Ірану, які підтримують насильницьке придушення протестів, співробітників поліції, судових органів у різних частинах країни, а також наглядачі і директори в'язниць.

Обмежувальні заходи також стосуються Фонду співпраці правоохоронних сил та Інституту поліцейських наук і соціальних досліджень.

ЄС закликав Іран припинити насильницьке придушення мирних протестів та звільнити всіх несправедливо затриманих.

«Європейський Союз закликає Іран припинити практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, а також забезпечити належну правову процедуру всім затриманим», — вказано у повідомленні.

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